KLM-toestel van Bangkok naar Amsterdam landt in Dubai na technisch probleem

De zeventien jaar oude Boeing 777 moest daarom noodgedwongen een landing maken in Dubai. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat het toestel voor onbepaalde tijd is vertraagd en dat voor de passagiers hotelovernachtingen en andere vluchten worden geregeld. KLM meldt dat de veiligheid van de passagiers en bemanning niet in gevaar is geweest.