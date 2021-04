Twaalfjarig jongetje in VS studeert in één jaar af

Waar menig Amerikaan zo’n acht jaar doet over deze opleidingen, ging het bij Mike Wimmer allemaal in een stroomversnelling. Sterker nog, hij haalt zijn collegediploma nog sneller op dan zijn High School diploma. Op 21 mei staat namelijk de uitreiking gepland die hem een afgestudeerd man maakt, waarna hij een week later zijn middelbare schoolpapiertje mee naar huis neemt.

Programmeren

Aan de Amerikaanse nieuwszender CNN vertelt Wimmer dat hij grote interesse heeft voor robotica. Toen hij anderhalf jaar oud was kreeg de nu afgestudeerde tiener zijn eerste iPad en er ontstond meteen grote interesse in hoe zo’n apparaat nou precies werkt. Op zijn eigen website Next Era Innovations vertelt Wemmer over hoe hij zichzelf heeft aangeleerd te programmeren.

Naast dat de twaalfjarige een afgestudeerde websitebeheerder is, heeft hij ook zijn eigen social media-platform. „Het is een platform waarin de populaire social media-platforms gecombineerd worden met allerlei dingen op het internet. Dit zorgt voor een nieuwe, dynamische online ervaring”, licht hij op zijn website toe.

Ambitie

Toch is het nog lang niet genoeg voor de ambitieuze Mike Wimmer. „Mijn doel als entrepreneur is om voor technologie te zorgen die mensen in staat stelt een beter leven te leiden”, vertelt hij aan CNN.

De ouders van Wimmer vertellen ontzettend trots te zijn op de razendsnelle wijze waarop hun zoon zich ontwikkeld heeft. „Hij weet bij elk obstakel weer een manier te vinden om tot een oplossing te komen.”

Nog een kind

Momenteel neemt Wimmer de tijd om zijn opties te overwegen. Er worden hem namelijk zowel binnen als buiten de Verenigde Staten banen aangeboden. Daarnaast houdt hij de optie open om verder te gaan studeren en zou hij willen kijken naar manieren om zijn social mediabedrijf te laten groeien.

Wel vindt hij dat iedereen zich er van bewust moet zijn dat hij pas een kind is en dus ook zijn tijd neemt om lekker een potje te gaan basketballen of met lego te gaan spelen. „De meeste mensen denken dat ik mijn jeugd heb opgegeven of op de een of andere manier ben kwijtgeraakt. Tegen hen wil ik zeggen dat ik de tijd van mijn leven heb op dit moment.”