Geen loonoffer bij Hema en C&A

"Een loonoffer is niet aan de orde", bezweert een zegsman van de Hema. C&A laat weten er hetzelfde over te denken.

De Hema draait met verlies en neemt maatregelen om het tij te keren. Zo werd vorig jaar de inrichting van de winkels aangepast. Ook wordt het assortiment sneller gewisseld.

De discussie over het loonoffer van V&D wordt in de hele retail nauwlettend gevolgd. De afgelopen maanden werd daarbij gesuggereerd dat ook andere ketens, zoals de Hema, een loonoffer zouden overwegen. "Deze suggestie is schadelijk voor Hema en brengt intern onrust teweeg", besluit de zegsman.