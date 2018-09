We geven weer meer uit aan moeder

Dat blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van Q&A Research & Consultancy naar het winkelgedrag rondom Moederdag, dat werd uitgevoerd onder ruim 1.500 Nederlandse consumenten.

Wat wil mama?

Naar schatting zullen de totale bestedingen toenemen met 4 procent tot 5 procent. Als het aan de moeders in Nederland ligt, gaat een groot deel van deze extra bestedingen op aan bloemen. Ruim een derde van de ondervraagde moeders wordt het meest blij van een bloemetje. Na het bloemetje zijn een simpel kaartje (27%), een verzorgingsproduct (24%) of een diner/brunch/high tea (18%) het meest geliefd.

Wat krijgt mama?

Grote kans dat mama krijgt wat ze wil, want 48 procent van de Nederlandse consumenten die iets van plan is te kopen zal een bloemetje geven. Hoewel veel moeders al genoegen nemen met een kaartje, zal slechts 10 procent van de kinderen in deze wens voorzien. Verzorgingsproducten zijn nog steeds wel een populair cadeau (17%), maar opvallend minder dan eerdere jaren (24% in 2014).

Waar kopen we

Winkelketens, maar zeker ook de lokale, zelfstandige winkels, kunnen profiteren van de stijgende uitgaven van de consument rondom Moederdag. Maar liefst 47 proecent van de schenkers zal een cadeau aanschaffen bij een lokale, zelfstandige winkel. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat bloemenwinkels over het algemeen zelfstandig zijn. 33 procent kiest voor een landelijke winkelketen en 19 proecent zal het internet gebruiken om aankomende zondag iemand blij te maken. Meer dan in eerdere jaren worden de aankopen op het laatste moment verwacht. 43 proecent kiest ervoor om pas zaterdag actie te ondernemen.