Zeven aanhoudingen na tv-programma over politiehondenvereniging

In het tv-programma van SBS6 was te zien dat honden werden mishandeld. Zo werd een stroombalk gebruikt bij het africhten.

De politie meldt dat bij de aanhoudingen maandag vier honden in beslag zijn genomen en dat ook prikkettingen en andere verboden voorwerpen zoals stroomattributen werden aangetroffen.

De politie had eerder al aangegeven geen zaken meer te doen met de africhters die op de beelden te zien zijn waarvan de identiteit bekend is. Als bekend is dat een africhter dieren mishandelt, dan zal de politie bij deze africhter geen honden meer afnemen, herhaalt de politie maandag nog eens. De vereniging is geen onderdeel is van de politieorganisatie.

Bekijk hier de beelden van Undercover in Nederland

De aangehouden personen wonen in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Elburg. Ze worden over hun aandeel gehoord, waarna een dossier wordt opgemaakt. Het dossier wordt verzonden naar het OM voor de verdere strafrechtelijke afhandeling.

Dieren opgevangen

De in beslag genomen honden zijn ondergebracht in een passende opvanglocatie.

Het hoofdbestuur van de KNPV zei direct na uitzending de erkenning van een aantal verenigingen te hebben ingetrokken na het zien van de beelden en aangifte te doen.