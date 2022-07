Hardleerse dronken Pool moet binnen 24 uur twee keer uit water in Amsterdam worden gered

De eerste keer sprong de man zelf op vrijdagavond het water in. De politie kwam meteen in actie en redde hem met een bootje van de verdrinkingsdood. Hij werd in een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Je zou verwachten dat de man zijn lesje nu wel had geleerd, maar niets bleek minder waar.

Op zaterdag sprong de Pool nog een keer het Amsterdamse IJ in. Een schipper van pontveer 65 zag hem in het water spartelen. Hij gooide een reddingsboei naar hem toe. De man werd wederom met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was onder invloed van alcohol.