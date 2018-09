Handen af van vakvrouwen!

Ook actrices in Hollywood komen in opstand. Omdat ze de meest vulgaire opmerkingen naar hun hoofd krijgen geslingerd. Loop jij in je werk of op je vakgebied ook wel eens tegen alledaags seksisme aan net zoals deze vrouwen?

Handen thuis

Dag in dag uit, opmerkingen te horen krijgen als 'Ik weet nog wel iets te bedenken wat je op je knieën kunt doen', of: 'hoe ben je zover gekomen, buiten het feit dat je goed kunt ****’. Daarom hebben ze in Hollywood een platform in het leven geroepen waar iedere vrouw werkzaam in de filmindustrie haar frustratie kan posten. De site heet 'Shit people say to woman directors'.

In de Franse krant Libération stellen de journalistes de seksuele intimidatie aan de kaak in het manifest ’Bas les pates’ wat zoveel betekent als ’Handen thuis’. Eerder al lieten Franse vrouwen van zich horen, omdat zij in het openbaar vervoer veelvuldig worden lastiggevallen.

Mannen delen lakens uit

In Hollywood worden de lakens nog vaak door mannen uitgedeeld. Zo zijn 90 procent van de films door mannen geregisseerd. Vrouwen worden nog altijd onderbetaald. Patricia Arquette sprak er bij de Oscars haar oordeel over uit. Ze droeg haar beeldje op: "Aan alle vrouwen die kinderen op de wereld hebben gezet, aan elke belastingsbetaler en burger van dit land: we hebben gevochten voor de gelijke rechten van alle anderen. Het is tijd om gelijkheid van loon voor eens en voor altijd waar te maken: gelijke rechten voor vrouwen in de Verenigde Staten van Amerika!" Jennifer Lopez en Meryl Streep joelde het hardst in het publiek.

De dag dat je onzichtbaar wordt

Dezelfde Patricia Arquette heeft nu met actrices Tina Fey, Amy Chumer en Julia Louis-Dryfus een heel komisch filmpje gemaakt (zie hieronder) dat ze het moment vieren dat je als actrice ’onzichtbaar’ wordt ofwel seksloos. Dat je de rol van moeder in plaats van vrouw-van krijgt en je sweaters met lange mouwen aan moet in plaats van een sexy jurk. Voor mannen komt die dag volgens de actrices nooit.

Heb jij dat ook wel eens ervaren dat jij op je werk te maken kreeg met seksistische opmerkingen, die zogenaamd grappig bedoeld zijn, maar het niet zijn? Of dat je ineens een hand op je bil kreeg die er niet hoorde. Praat mee!

