Nederland doet mee met nucleaire oefening NAVO

Bij de reguliere oefening zijn tientallen gevechtsvliegtuigen betrokken die kernkoppen kunnen dragen. Deelnemende NAVO-landen oefenen alles wat komt kijken bij een nucleaire aanval. Vanwege de oorlog in Oekraïne trekt Steadfast Noon meer aandacht dan normaal.

De NAVO heeft de locatie van de oefening nog niet officieel bekendgemaakt. Militair vliegveld Kleine Brogel ligt op een steenworp afstand van de Nederlandse grens. De jaarlijkse oefening gaat meestal gepaard met enige geheimzinnigheid. Lidstaten mogen bijvoorbeeld zelf bepalen of ze communiceren over hun deelname.

„Nederland gaat op reguliere wijze meedoen”, laat minister Kasja Ollongren (Defensie) desgevraagd weten aan De Telegraaf. Ze benadrukt dat het gaat om een routineoefening van de NAVO. „Het wisselt waar de oefening plaatsheeft en wie er aan meedoen.”

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg piekert er niet over om de oefening vanwege de oorlog in Oekraïne deze keer niet door te laten gaan. „Het zou een verkeerd signaal zijn als we deze al lang geplande oefening zouden annuleren”, zei de Noor dinsdag tijdens een persconferentie. „Dat zou tot een misverstand of misrekening in Moskou kunnen leiden over onze bereidheid om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen. Daarmee zouden we het risico op escalatie vergroten en dat is het laatste wat we zullen doen.”

De NAVO telt drie lidstaten met kernwapens: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Verder liggen in verschillende NAVO-landen kernwapens opgeslagen. Het is een ‘publiek geheim’ dat er een Amerikaanse voorraad ligt op vliegbasis Volkel in Noord-Brabant.