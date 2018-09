Beroering op Twitter om 'Fuck de koning'

„Fuck Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg”, twittert televisiepresentator Arjen Lubach. „Fuck de koning”, plaatste publicist Jelle Brandt Corstius op Twitter.

„Ik vind het zo opwindend en feestelijk dat majesteitsschennis nog steeds een strafbaar feit is”, schrijft columniste Sylvia Witteman. Royaltykenner Marc van der Linden: „Vervolgen wegens majesteitsschennis is niet meer van deze tijd. Daarna kun je je afvragen of het woord fuck wel beledigend is.”

Onder de hashtag #fuckdekoning zijn op Twitter vele honderden tweets geplaatst, waarin mensen vooral hun verontwaardiging en verbazing uiten over het besluit.

Onbegrijpelijk

Volgens strafrechtgeleerde Theo de Roos is het volkomen onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie de man, activist Abulkasim Al-Jaberi, vervolgt omdat hij „Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis” heeft gezegd.

Op het beledigen van de koning staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Artikel 111 (Opzettelijke belediging van de Koning) uit het Wetboek van strafrecht stelt majesteitsschennis strafbaar. Maar volgens De Roos is het onwaarschijnlijk dat Al-Jaberi celstraf krijgt. Vaker draait het uit op een geldboete.

„Ik vraag me af waarom hij in hemelsnaam hiervoor wordt vervolgd”, aldus De Roos. „Het is één grote onbegrijpelijkheid en hoogst ongelukkig. Deze bepaling in de wet is volstrekt uit de tijd”, meent de hoogleraar strafrecht.

Volgens De Roos moet het algemeen belang gediend zijn bij het besluit om te vervolgen, maar „lijkt dit in dit geval nul”.

Al-Jaberi deed zijn gewraakte uitspraak in november tijdens een demonstratie in Amsterdam tegen Zwarte Piet.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat Al-Jaberi werd opgepakt toen hij binnen de demonstratie - die was toegestaan - de orde verstoorde. Hij riep daarbij leuzen die niets met Zwarte Piet te maken hadden. Omdat belediging van de koning strafbaar is, werd hij om die reden opgepakt. Al-Jaberi weigerde een zogeheten strafbeschikking van 500 euro te betalen en moet daarom voor de rechter verschijnen.