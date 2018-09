Minder klachten over banken

Het aantal ontvangen klachten was gelijk aan dat van 2012. In 2013 was nog sprake van een toename van 3 procent tot 7318 klachten. Sinds zijn oprichting in 2007 heeft het financiële klachteninstituut zo'n 53.000 klachten binnengekregen. Het aantal is op jaarbasis bijna verdubbeld.

Kifid denkt dat het hogere aantal klachten in de afgelopen jaren zeker verband houdt met het zware tij in de financiële dienstverlening, maar in welke mate dit het geval is, valt moeilijk vast te stellen.