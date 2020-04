LIVEBLOG | Eind april eerste Nederlandse ademapparaten

Het aantal doden door het coronavirus is in Nederland opgelopen tot 1039. De afgelopen dag kwamen er 175 overlijdensgevallen bij, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Italië, Spanje én de VS zijn er inmiddels meer besmettingen dan in China.

Opvallend: zoveel doden als er in Nederland in 24 uur bijkwamen, zijn in China nog nooit in datzelfde tijdsbestek gemeld. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

(Het aantal herstelde patiënten wordt in Nederland niet bijgehouden door het RIVM.)

Financieel-economisch:

Uit de sportwereld:

Epke Zonderland: ’Intentie is om door te gaan’

Kuyt creatief bij Feyenoord: bijzonder ’huiswerk’ voor jeugdspelers

(Bijna) alle amateurcompetities geschrapt

Profvoetbal ligt stil tot 1 juni

Dumoulin moet kiezen in 2021: Tour of Tokio

Uit de entertainment-wereld:

Jessica Villerius brengt brandhaard ic in beeld

Nederland maakt Europees alternatief voor songfestival

Actie Zondag met Lubach levert Rode Kruis al ruim 250.000 euro op

Ellie Lust na kritiek op coronalied: neem nog een augurk

Eerste ademapparaten van Nederlandse Demcon eind april verwacht

Het Nederlandse bedrijf Demcon zal in de week van 20 april de eerste 50 beademingsapparaten leveren van de 500 die het bedrijf voor de overheid maakt. Dat meldt ’corona-minister’ Hugo de Jonge.

Het kabinet heeft het bedrijf opdracht gegeven de beademingsapparatuur te leveren omdat deze nodig zijn voor sommige coronapatiënten. De eerste modellen worden al getest. „Als alles goed gaat” wordt de eerste productie in de week van 20 april verwacht. Wanneer de volgende leveringen verwacht worden van Demcon is nog niet te zeggen volgens het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurt zo snel mogelijk, laat een woordvoerder weten.

Ook „andere kansrijke initiatieven” voor op de intensivecare- en verpleegafdelingen worden getest in samenwerking met ziekenhuizen. Afhankelijk daarvan kan de productie van beademingsapparatuur worden vergroot.

Kat in Hongkong test positief op coronavirus

Een kat in Hongkong heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De eigenaar van het huisdier heeft het virus ook, aldus een medewerker van de lokale overheid. De kat vertoont nog geen symptomen die voorkomen bij mensen met het virus.

Volgens Hongkong en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het niet bewezen dat katten het virus over kunnen dragen. In Hongkong werd het virus eerder bij twee honden vastgesteld. Het is de tweede kat met het coronavirus. De eerste was in België. Die kat heeft het virus ook van de eigenaar gekregen.

In Hongkong zijn 714 besmettingen geregistreerd. Daar wordt enorm streng gecontroleerd. Al sinds de eerste besmetting hebben veel mensen zelf maatregelen genomen, zoals mondkapjes voor en vanuit huis werken. Uit onderzoek van de krant The South China Morning Post blijkt dat de mensen uit Hongkong niet tevreden zijn met het overheidsingrijpen, maar wel met wat de bewoners zelf doen. De krant ondervroeg 850 mensen en 70 procent van hen denkt dat het door de Hongkongers, en dus niet door de overheid, komt als de virusuitbraak wordt ingedamd.

Recordaantal doden door coronavirus op een dag in VS

In de Verenigde Staten is dinsdag het hoogste aantal doden door het coronavirus op een dag in dat land gevallen. De Johns Hopkins Universiteit meldt dat er dinsdag 865 mensen zijn overleden aan het virus. In totaal zijn er meer dan 4000 doden gevallen in de VS.

De VS zijn een van de zwaarst getroffen landen door het virus. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen, zeker 188.000. Alleen in Italië en Spanje zijn meer mensen aan het virus overleden.

De stad New York is het epicentrum van de uitbraak in de VS. Daar zijn al meer dan duizend mensen omgekomen.

Dinsdagavond (lokale tijd) hield president Donald Trump een lange persconferentie, samen met twee artsen en vicepresident Mike Pence. Daarin zei de president dat mensen nog zeker dertig dagen afstand van elkaar moeten houden. Ook werd de oproep gedaan om niet meer in groepen met meer dan tien mensen bij elkaar te komen.

Sekswerkers blijven aan het werk ondanks coronavirus

Sekswerkers blijven ondanks het verbod op het uitoefenen van „contactberoepen” aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. Dat stellen Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het medium Pointer (KRO-NCRV) vast na onderzoek.

De onderzoekplatforms analyseerden seksadvertenties op de drie grootste Nederlandse sites voor dergelijke advertenties. In de advertenties geven 179 sekswerkers aan dat zij ondanks het coronavirus door blijven werken en zijn er 216 die zeggen hun werkzaamheden vanwege de coronacrisis voorlopig te staken. Sinds 15 maart zijn bordelen en seksclubs gesloten vanwege het coronavirus. Op 23 maart zijn die maatregelen uitgebreid en is er ook een verbod op contactberoepen zoals escortservices ingesteld.

Vaak blijven de sekswerkers uit financiële noodzaak aan het werk, blijkt uit interviews onder de betrokkenen. Veel sekswerkers komen door verschillende redenen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen die voor de crisis in het leven zijn geroepen door het kabinet.

’Afsluiten Wuhan voorkwam 700.000 besmettingen in China’

Het afsluiten van de Chinese stad Wuhan kort na de uitbraak van het nieuwe coronavirus daar heeft voorkomen dat 700.000 mensen het virus kregen. Dat schrijven onderzoekers uit China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De onderzoekers gebruikten medische rapporten, openbare informatie en data van mobiele telefoons om te zien hoeveel en waarheen mensen hebben gereisd.

„Uit onze gegevens valt op te maken dat het reisverbod in Wuhan de rest van China de tijd heeft gegeven zich voor te bereiden op het coronavirus”, aldus een van de onderzoekers. „De maatregelen van China hebben goed gewerkt. Door het reisverbod werd het contact tussen besmette patiënt en mogelijke ontvanger van het virus verbroken.”

Door de verspreiding van het virus te vertragen, konden andere grote steden alvast maatregelen instellen. Zo werden al snel allerlei winkels en horecazaken in heel China gesloten, nog voordat het virus op grote schaal was gesignaleerd buiten Wuhan.

De mobiele data tonen aan dat er veel minder werd gereisd tijdens het Chinees Nieuwjaar, terwijl dat normaal gesproken de drukste reisperiode van het jaar is in China. Wuhan ging op 23 januari feitelijk op slot. Op dat moment werd het door veel landen gezien als drastische stap, maar nu zijn overal ter wereld steden en regio’s afgesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Coronavirus bedreigt Amerikaans vliegdekschip

De commandant van het Amerikaanse nucleaire vliegdekschip Theodore Roosevelt heeft het Pentagon in een noodkreet laten weten dat het coronavirus zich ongecontroleerd door zijn schip verspreidt en vraagt onmiddellijke hulp om zijn bemanning in quarantaine te plaatsen.

Commandant Brett Crozier schreef in een brief dat ze de verspreiding van het virus via de 4000 bemanningsleden niet hadden kunnen tegenhouden en stelt dat er een nijpende situatie aan boord van het schip is. Het marineschip ligt nu aangemeerd in Guam, een Amerikaans territorium in de Grote Oceaan.

„We zijn niet in oorlog. Zeelieden hoeven niet te sterven”, schreef Crozier volgens de San Francisco Chronicle, die dinsdag een kopie van de brief publiceerde. „De verspreiding van de ziekte is aan de gang en versnelt”, aldus Crozier, verwijzend naar de „inherente ruimtebeperkingen” op het schip.

Hij vroeg hulp om bijna de gehele bemanning aan wal in Guam in quarantaine te kunnen plaatsen. Iedereen aan boord van het schip houden is een „onnodig risico”, schreef de commandant. The Chronicle meldde dat inmiddels meer dan honderd bemanningsleden besmet zijn.

Minister van Defensie Mark Esper noemt de vraag om evacuatie voorbarig. „Ik denk niet dat we al zover zijn. We proberen nu de virusuitbraak in te dammen en erachter te komen hoeveel mensen precies besmet zijn.”

Admiraal John Aquilino laat in een reactie weten dat de bemanningsleden niet zo snel van het schip kunnen worden gehaald als Crozier wil, „We hebben te maken met beperkingen waar we omheen moeten werken.”

Baas Holland America Line vreest voor meer doden Zaandam

De baas van de Holland America Line (HAL) vreest dat het dodental aan boord van het cruiseschip Zaandam door het coronavirus gaat oplopen als het schip niet mag aanmeren in Florida. Dat schrijft Orlando Ashford in een lokale krant in de Amerikaanse staat.

„Vier mensen zijn er al overleden en ik ben bang dat er meer levens in gevaar zijn”, aldus Ashford. „Op 30 maart vertoonden 76 passagiers en 117 bemanningsleden griepachtige verschijnselen. Deze ongelukkigen zitten onvrijwillig gevangen in een politiek spel.” Zeker acht mensen zijn besmet met het virus.

„Landen zijn druk bezig om het virus te bestrijden en dat doen ze geconcentreerd, maar ze keren nu tientallen mensen die nog op zee zitten de rug toe”, vervolgt Ashford. De Zaandam hoopt aan te kunnen meren in Florida, zodat reizigers daar van boord kunnen om behandeld te worden of naar huis toe te gaan. Maandag liet de gouverneur van Florida weten dat het schip niet aan mocht meren.

Deurwaarders: bellen is oplossen

De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Daarom is de beroepsorganisatie KBvG woensdag een STER-campagne begonnen. Daarin wordt opgeroepen snel contact op te nemen als er een deurwaardersbrief is binnengekomen. „Hoe eerder men belt, des te eerder kunnen we een oplossing bereiken”, zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

De gerechtsdeurwaarders wijzen erop dat door de coronacrisis mkb-ondernemers hun omzet zien wegvallen, zzp’ers geen opdrachten meer krijgen en particulieren zonder werk komen te zitten. Met de campagne ’bellen is oplossen’ wil de KBvG particulieren en bedrijven stimuleren snel te bellen met de deurwaarder.

Malafide webshops met producten tegen corona offline gehaald

De politie heeft de afgelopen weken tien malafide webshops offline gehaald. Die shops adverteerden met mondkapjes, testen en andere preventieve producten tegen het coronavirus, maar leverden de bestelde en betaalde artikelen niet, aldus het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie.

Volgens de politie zijn de nepwebshops bijna niet van echt te onderscheiden. Vaak lijken ze veel op die van bestaande bedrijven, die dezelfde producten aanbieden.

De politie ziet vooralsnog geen opvallende stijging van onlinecriminaliteit, maar stelt wel vast dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit. Zo ging er een nepmail van het RIVM rond, waarin malware zat. Ook circuleerde een Whatsappbericht over een zogenaamde uitkering voor mensen die door de coronacrisis zonder werk zitten. Hiermee probeerden criminelen de hand te leggen op bankgegevens.

In de nieuwste corona-update alle reacties op de verlenging van de corona-maatregelen tot en met dinsdag 28 april en bijzondere momenten uit de persconferentie. Verder nog meer actuele verhalen uit binnen- en buitenland. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.