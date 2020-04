LIVEBLOG | Onderzoekers TU: ’Aantal besmettingen vlakt af’

De coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot 28 april, zo werd dinsdagavond duidelijk bij een persconferentie van het kabinet. Het aantal doden door het coronavirus is in Nederland opgelopen tot 1173. Woensdag kwamen er 134 overlijdensgevallen bij, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De toename is lager dan dinsdag. Toen meldde het instituut 175 sterfgevallen, het hoogste aantal tot dan toe sinds het begin van de uitbraak.

In Italië, Spanje én de VS zijn er inmiddels meer besmettingen dan in China.

Opvallend: zoveel doden als er in Nederland in 24 uur bijkwamen, zijn in China nog nooit in datzelfde tijdsbestek gemeld. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland.

(Het aantal herstelde patiënten wordt in Nederland niet bijgehouden door het RIVM.)

VS beschuldigen China van verbergen virusomvang

Eerste revalidatieprogramma voor coronapatiënten is klaar

Corona kost ex-premier Somalië het leven

Rutte wil een EU-fonds voor de coronacrisis

VN-chef Guterres noemt coronacrisis grootste uitdaging sinds WOII

Bijval voor man die Tirol aanklaagt wegens corona

Miljoenen beschermingsmiddelen gedoneerd aan Rode Kruis

Duitsland verlengt contactverbod tot einde paasvakantie

Aantallen Britse doden en besmettingen blijven stijgen, in Duitsland stijgt het aantal besmettingen boven de 70.000

ADO-supporters steken ’de dames van het plezier’ een hart onder de riem

Nederlandse onderzoeker: ’Katten mogelijk toch gevoelig voor het virus’

Tieners vatbaarder voor corona dan jonge kinderen

Nederlandse ambassadeur in Zweden heeft corona

Politie India betrapt ’nepdode’ die lockdown wil omzeilen

Eerste besmettingen op Sint-Eustatius gemeld

Britse regering belooft fors meer testen na kritiek

Meer dan 100.000 coronagevallen en recordaantal doden in Spanje

Dronken coronahufter gaat tekeer tegen hulpverleners

Rechtszaak over doden Nicky Verstappen uitgesteld

Eerste ademapparaten van Nederlandse Demcon eind april verwacht

Landen in Azië dreigen met straffen 1 aprilgrappen

Taiwan stuurt miljoenen mondmaskers naar Europa

Turkmenistan verbiedt ’coronavirus’

Beperkingen Italië zeker tot 13 april van kracht

China: 1300 coronagevallen zonder symptomen

RIVM komt met update coronacrisis

Bijna 360.000 boetes voor overtreden regels Frankrijk

Poetin lijkt ineens verdwenen

Exclusief interview Italiaanse premier Conte: komt het nog goed tussen Nederland en Italië?

België meldt voor eerst meer dan 100 nieuwe sterfgevallen

Braziliaanse president Bolsonaro draait bij over coronavirus

Malafide webshops met producten tegen corona offline gehaald

Advocaten: snel meer zaken laten doorgaan

Virusopstand dreigt in beruchte gevangenis Rikers

Corona bereikt townships Zuid-Afrika

Recordaantal doden door coronavirus op een dag in VS

Sekswerkers blijven aan het werk

Lees hier alle belangrijke informatie die op de persconferentie werd gedeeld terug

Financieel-economisch:

’Hema vreest voor voortbestaan’

Kwart minder auto’s verkocht

Analyse: Rome moet economisch orde op zaken stellen

Uit de sportwereld:

Epke Zonderland: ’Intentie is om door te gaan’

Kuyt creatief bij Feyenoord: bijzonder ’huiswerk’ voor jeugdspelers

Uit de entertainment-wereld:

Hans Kraay jr. heeft moeite met thuiszitten

Jessica Villerius brengt brandhaard ic in beeld

Onderzoekers: ’Nederland op de goede weg, aantal besmettingen vlakt af’

Het aantal coronagevallen in Nederland loopt niet meer zo snel op. Nederland lijkt over het zogeheten kantelpunt heen, zeggen enkele onderzoekers van de TU Eindhoven. Het aantal nieuwe besmettingen begint af te vlakken.

Bij 13.614 mensen in Nederland is het coronavirus officieel vastgesteld. Hoogleraar statistiek Edwin van den Heuvel denkt dat we uiteindelijk uitkomen op ongeveer 20.000 besmettingen. Van den Heuvel: „Dit betekent dat we nu waarschijnlijk over de helft zijn van het totale aantal gemeten besmettingen. We zijn er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg.” Volgens de hoogleraar werken de maatregelen van de overheid, zoals het sluiten van scholen en de horeca, maar is het belangrijk om de teugels niet te laten vieren.

VS beschuldigen China van verbergen virusomvang

China heeft de omvang van de uitbraak van het coronavirus in zijn land verborgen gehouden. Het rapporteerde minder besmettingsgevallen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte, concludeert de Amerikaanse inlichtingendienst in een geheim rapport aan het Witte Huis, zeggen drie Amerikaanse functionarissen.

De functionarissen vroegen anoniem te blijven omdat het rapport geheim is. Maar de insteek, zeiden ze, is dat de openbare rapportage van China over coronabesmettingen en sterfgevallen opzettelijk onvolledig is. Twee van de functionarissen zeiden dat het rapport concludeert dat de cijfers van China nep zijn.

Het rapport is vorige week door het Witte Huis ontvangen, zei een van de functionarissen. Het Witte Huis en de Chinese ambassade in Washington hebben niet gereageerd op het bericht.

Miljoenen beschermingsmiddelen gedoneerd aan Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft in de afgelopen anderhalve week 4,7 miljoen beschermingsmiddelen en hulpmiddelen voor de zorg gekregen. Het gaat om ruim een half miljoen mondmaskers, ongeveer 4 miljoen handschoenen, bijna 88.000 beschermingsbrillen, ruim 4000 liter ontsmettingsmiddel, meer dan 15.000 overalls, ruim 50.000 medische schorten en bijna 800 coronatests. Dat liet het Rode Kruis woensdag weten.

Vijf vrachtwagens zijn inmiddels onderweg om de ingezamelde spullen te verdelen. De inzameling gaat door, volgens het Rode Kruis zijn vooral mondkappen nodig.

Door het coronavirus is een tekort ontstaan aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. In sommige branches zijn nog materialen beschikbaar, die voldoen aan de officiële eisen.

VN-chef Guterres noemt coronacrisis grootste uitdaging sinds WOII

VN-secretaris-generaal António Guterres noemt de coronacrisis de grootste uitdaging voor de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze uitdaging heeft een „sterker en effectiever antwoord” nodig dan alleen met solidariteit van alle betrokkenen, zei Guterres op een videoconferentie in New York.

„De wereld staat voor een ongekende beproeving”, zei de VN-chef. „En nu is het moment van de waarheid.”

De VN-chef toonde zich ontevreden over wat hij ziet als een trage wereldwijde reactie in de strijd tegen het coronavirus. „We gaan langzaam de goede kant op, maar we moeten sneller zijn en veel meer doen als we het virus willen verslaan.”

Guterres: „Onder andere is er nog steeds geen gecoördineerde actie door alle landen onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hun richtlijnen worden in veel delen van de wereld nog steeds genegeerd.”

Guterres kwam met een aantal voorstellen om de coronacrisis en de sociale en economische gevolgen ervan aan te pakken. „De omvang van de reactie moet even groot zijn als die van de crisis”, zei hij.

De focus moet daarbij liggen op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de landen in de wereld. De VN stelt dat een hulppakket van meerdere biljoenen dollars nodig is om de armere landen te helpen de pandemie te bestrijden.

Ook op wetenschappelijk gebied is samenwerking noodzakelijk, zegt de VN. Ontwikkelde vaccins en behandelmethoden moeten op dezelfde manier voor alle mensen beschikbaar zijn.

Bijval voor man die Tirol aanklaagt wegens corona

Een Oostenrijkse jurist die de deelstaat Tirol wil aanklagen vanwege de aanpak van de coronacrisis, heeft veel bijval gekregen van ziek geworden wintersporters, vooral uit Duitsland. Peter Kolba heeft tot nu toe van meer dan 2700 mensen een ingevulde vragenlijst toegestuurd gekregen.

Het gaat om mensen die denken dat ze tijdens hun vakantie in Oostenrijk besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. De meesten zijn in het ski-oord Ischl op vakantie geweest.

Er is kritiek op de autoriteiten in Tirol omdat die niet tijdig genoeg de pistes en liften lieten sluiten om besmettingen te voorkomen. Vooral Ischl, ook bij Nederlanders populair, wordt gezien als een brandhaard. Justitie onderzoekt de verdenking dat bij een medewerkster van een horecagelegenheid daar al in februari het virus werd vastgesteld zonder dat de autoriteiten daarover werden geïnformeerd.

Kolba, een consumentenadvocaat, zoekt nu zo veel mogelijk getuigen voor zijn zaak die justitie nog niet in behandeling wil nemen.

ADO-supporters steken prostituees een hart onder de riem

Supportersverenigingen FCDH, Haagsche Bluf en FanSupport hebben de Haagse ’meisjes van het plezier’ op een bijzondere manier hun waardering laten blijken. In de Geleenstraat werden verschillende spandoeken opgehangen.

Onderzoeker: ’Katten mogelijk toch gevoelig voor coronavirus’

Het wetenschappelijk bewijs is nog niet geleverd en de informatie is nog flinterdun, maar toch zijn er indicaties dat met name katten gevoelig zijn voor het coronavirus en dit kunnen overdragen op soortgenoten. Ook fretten, die eveneens worden gehouden als huisdier, kunnen er gevoelig voor zijn, maar over het overdragen op soortgenoten is van fretten niets bekend. Met het virus besmette dieren zijn voor zover nu bekend niet gevaarlijk voor mensen.

Dat zegt Els Broens, hoofd van het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ze verwijst naar enkele recente wetenschappelijke experimenten in China, waarbij een handvol katten en fretten door onderzoekers werd geïnfecteerd via de neus. Er werden onder meer poep- en speekselmonsters bekeken en de dieren werden na hun dood ook verder onderzocht.

Er is ook onderzoek gedaan bij kippen, honden, eenden en varkens, maar die lijken vooralsnog minder gevoelig dan katten en fretten, ook al is het virus bij twee honden in Hongkong waargenomen.

De zeer kleinschalige onderzoeken werden gedaan door het State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology en het National High Containment Laboratory for Animal Diseases Control and Prevention in het Chinese Harbin.

Zeker jonge katten zouden gevoelig kunnen zijn, aldus Broens. Informatie over dieren en corona op de site van de faculteit, maar ook op die van het RIVM en de NVWA, zal volgens Broens zo snel mogelijk worden aangepast. Daar was nog steeds te lezen dat er geen aanwijzingen waren voor de vatbaarheid en besmettelijkheid van de dieren. Aangeraden zal worden katten met griepachtige verschijnselen binnen te houden, zodat ze niet het virus aan hun soortgenoten kunnen overdragen. Voor verkouden honden wordt geadviseerd ze slechts kort uit te laten.

Afgelopen nacht werd bekend dat er een tweede kat het virus had opgelopen, nu in Hongkong. De eerste poes met het virus werd in België gemeld.

Nederlandse ambassadeur in Zweden heeft corona

De Nederlandse ambassadeur in Zweden, Ines Coppoolse, heeft het coronavirus opgelopen. Ze worstelt „met de nasleep van benauwdheid en een hardnekkige hoest”, schrijft ze in een boodschap aan de Nederlandse gemeenschap in het Scandinavische land.

Het is niet bekend hoe Coppoolse besmet is geraakt. Vergeleken met andere landen heeft Zweden vrij soepele regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn bijeenkomsten pas verboden wanneer meer dan vijftig mensen meedoen. Kroegen, scholen en bedrijven zijn nog open. De regels zijn de laatste dagen wel iets aangescherpt. Zo is het verboden om verzorgingshuizen te bezoeken.

Zweden telt ruim 4000 vastgestelde corona-besmettingen en ongeveer 200 doden.

Eerste ademapparaten van Nederlandse Demcon eind april verwacht

Het Nederlandse bedrijf Demcon zal in de week van 20 april de eerste 50 beademingsapparaten leveren van de 500 die het bedrijf voor de overheid maakt. Dat meldt ’corona-minister’ Hugo de Jonge.

Het kabinet heeft het bedrijf opdracht gegeven de beademingsapparatuur te leveren omdat deze nodig zijn voor sommige coronapatiënten. De eerste modellen worden al getest. „Als alles goed gaat” wordt de eerste productie in de week van 20 april verwacht. Wanneer de volgende leveringen verwacht worden van Demcon is nog niet te zeggen volgens het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurt zo snel mogelijk, laat een woordvoerder weten.

Ook „andere kansrijke initiatieven” voor op de intensivecare- en verpleegafdelingen worden getest in samenwerking met ziekenhuizen. Afhankelijk daarvan kan de productie van beademingsapparatuur worden vergroot.

Straffen voor 1 aprilgrappen tijdens coronacrisis

Meerdere landen in Azië dreigen met straffen voor 1 aprilgrappen over het coronavirus. Zij vinden dergelijke komische noten in de huidige crisis volstrekt ongepast. Het is sowieso al voor veel mensen lastig om betrouwbaar nieuws van nepnieuws over corona te onderscheiden.

Taiwan, dat wordt geprezen om zijn aanpak van de corona-uitbraak, waarschuwt mensen die valse geruchten verspreiden dat ze drie jaar gevangenisstraf en een boete van tienduizenden euro’s kunnen krijgen. „Op 1 april kunnen we ons gevoel voor humor uitoefenen als het moet”, aldus president Tsai Ing-wen op Facebook. Maar bij grapjes over de pandemie wordt de wet overtreden, benadrukt ze.

Thailand kiest een vergelijkbare harde lijn en dreigt met vijf jaar gevangenisstraf. Het is in strijd met de wet om te doen alsof je Covid-19 hebt op 1 april, zei de regering. Het klopt niet als mensen denken dat ze er op 1 april onderuit kunnen komen, aldus de politie.

Taiwan stuurt miljoenen mondmaskers naar Europa

Taiwan wil 10 miljoen mondmaskers doneren aan landen die zwaar zijn getroffen door het coronavirus. De eilandstaat stuurt 7 miljoen mondmaskers naar Europese landen, 2 miljoen naar de Verenigde Staten en de rest naar diplomatieke bondgenoten.

President Tsai Ing-Wen prees de moed van medisch personeel dat overal in de wereld te maken krijgt met het virus. „Het is onze plicht als wereldburgers om hen te steunen”, zei Tsai in het Engels. Haar land behoort wereldwijd tot de grootste producenten van mondmaskers.

Recordaantal doden door coronavirus op een dag in VS

In de Verenigde Staten is dinsdag het hoogste aantal doden door het coronavirus op een dag in dat land gevallen. De Johns Hopkins Universiteit meldt dat er dinsdag 865 mensen zijn overleden aan het virus. In totaal zijn er meer dan 4000 doden gevallen in de VS.

De VS zijn een van de zwaarst getroffen landen door het virus. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen, zeker 188.000. Alleen in Italië en Spanje zijn meer mensen aan het virus overleden.

De stad New York is het epicentrum van de uitbraak in de VS. Daar zijn al meer dan duizend mensen omgekomen.

Dinsdagavond (lokale tijd) hield president Donald Trump een lange persconferentie, samen met twee artsen en vicepresident Mike Pence. Daarin zei de president dat mensen nog zeker dertig dagen afstand van elkaar moeten houden. Ook werd de oproep gedaan om niet meer in groepen met meer dan tien mensen bij elkaar te komen.

Sekswerkers blijven aan het werk ondanks coronavirus

Sekswerkers blijven ondanks het verbod op het uitoefenen van „contactberoepen” aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. Dat stellen Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het medium Pointer (KRO-NCRV) vast na onderzoek.

De onderzoekplatforms analyseerden seksadvertenties op de drie grootste Nederlandse sites voor dergelijke advertenties. In de advertenties geven 179 sekswerkers aan dat zij ondanks het coronavirus door blijven werken en zijn er 216 die zeggen hun werkzaamheden vanwege de coronacrisis voorlopig te staken. Sinds 15 maart zijn bordelen en seksclubs gesloten vanwege het coronavirus. Op 23 maart zijn die maatregelen uitgebreid en is er ook een verbod op contactberoepen zoals escortservices ingesteld.

Vaak blijven de sekswerkers uit financiële noodzaak aan het werk, blijkt uit interviews onder de betrokkenen. Veel sekswerkers komen door verschillende redenen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen die voor de crisis in het leven zijn geroepen door het kabinet.

’Afsluiten Wuhan voorkwam 700.000 besmettingen in China’

Het afsluiten van de Chinese stad Wuhan kort na de uitbraak van het nieuwe coronavirus daar heeft voorkomen dat 700.000 mensen het virus kregen. Dat schrijven onderzoekers uit China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De onderzoekers gebruikten medische rapporten, openbare informatie en data van mobiele telefoons om te zien hoeveel en waarheen mensen hebben gereisd.

„Uit onze gegevens valt op te maken dat het reisverbod in Wuhan de rest van China de tijd heeft gegeven zich voor te bereiden op het coronavirus”, aldus een van de onderzoekers. „De maatregelen van China hebben goed gewerkt. Door het reisverbod werd het contact tussen besmette patiënt en mogelijke ontvanger van het virus verbroken.”

Door de verspreiding van het virus te vertragen, konden andere grote steden alvast maatregelen instellen. Zo werden al snel allerlei winkels en horecazaken in heel China gesloten, nog voordat het virus op grote schaal was gesignaleerd buiten Wuhan.

De mobiele data tonen aan dat er veel minder werd gereisd tijdens het Chinees Nieuwjaar, terwijl dat normaal gesproken de drukste reisperiode van het jaar is in China. Wuhan ging op 23 januari feitelijk op slot. Op dat moment werd het door veel landen gezien als drastische stap, maar nu zijn overal ter wereld steden en regio’s afgesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

België meldt voor eerst meer dan 100 nieuwe sterfgevallen

In België zijn de afgelopen 24 uur 123 coronapatiënten overleden. Het is voor het eerst dat er in een etmaal meer dan honderd sterfgevallen als gevolg van het longvirus zijn gemeld. Het totaal aantal doden is hiermee op 828 gekomen. Ruim 93 procent van hen was ouder dan 65.

Dat hebben de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. Er zijn 560 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen, waar nu 4.995 mensen liggen, van wie 1.088 op de intensive care. Een recordaantal sinds de uitbraak mocht het ziekenhuis ook verlaten, 436 personen, zei viroloog Steven Van Gucht. In totaal zijn 1.696 coronapatiënten genezen verklaard.

Volgens Van Gucht komen er „verontrustende” berichten binnen van huisartsen die zeggen dat mensen bang zijn zich te laten onderzoeken door hun arts of in het ziekenhuis. „Onze huisartsen en ziekenhuizen hebben zich zo georganiseerd dat zij op een veilige manier iedereen kunnen onderzoeken.” Hij drukte de Belgen op het hart niet na te laten de dokter te bellen als ze ziek zijn, ook wanneer ze klachten hebben die niet corona gerelateerd zijn.

Baas Holland America Line vreest voor meer doden Zaandam

De baas van de Holland America Line (HAL) vreest dat het dodental aan boord van het cruiseschip Zaandam door het coronavirus gaat oplopen als het schip niet mag aanmeren in Florida. Dat schrijft Orlando Ashford in een lokale krant in de Amerikaanse staat.

„Vier mensen zijn er al overleden en ik ben bang dat er meer levens in gevaar zijn”, aldus Ashford. „Op 30 maart vertoonden 76 passagiers en 117 bemanningsleden griepachtige verschijnselen. Deze ongelukkigen zitten onvrijwillig gevangen in een politiek spel.” Zeker acht mensen zijn besmet met het virus.

„Landen zijn druk bezig om het virus te bestrijden en dat doen ze geconcentreerd, maar ze keren nu tientallen mensen die nog op zee zitten de rug toe”, vervolgt Ashford. De Zaandam hoopt aan te kunnen meren in Florida, zodat reizigers daar van boord kunnen om behandeld te worden of naar huis toe te gaan. Maandag liet de gouverneur van Florida weten dat het schip niet aan mocht meren.

Deurwaarders: bellen is oplossen

De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Daarom is de beroepsorganisatie KBvG woensdag een STER-campagne begonnen. Daarin wordt opgeroepen snel contact op te nemen als er een deurwaardersbrief is binnengekomen. „Hoe eerder men belt, des te eerder kunnen we een oplossing bereiken”, zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

De gerechtsdeurwaarders wijzen erop dat door de coronacrisis mkb-ondernemers hun omzet zien wegvallen, zzp’ers geen opdrachten meer krijgen en particulieren zonder werk komen te zitten. Met de campagne ’bellen is oplossen’ wil de KBvG particulieren en bedrijven stimuleren snel te bellen met de deurwaarder.

