Ⓒ epa

AMSTERDAM - Een Belgische expert die in de IS-vluchtelingenkampen in Syrië is geweest en met eigen ogen heeft gezien welke invloed ’het kalifaat’ nog altijd op de vrouwen én kinderen van strijders heeft, is geschokt dat in Ede twee kinderen bij hun geradicaliseerde opa zijn geplaatst.