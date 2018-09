Thaise agenten bestraft om mensenhandel

De lichamen van 33 mensen werden de afgelopen week gevonden in ondiepe graven in de zuidelijke provincie Songkhla. Het gaat vermoedelijk om migranten uit Myanmar en Bangladesh. Sommige lichamen werden gevonden in een kamp dat vermoedelijke mensenhandelaars in de jungle gebruikten.

Volgens critici heeft mensenhandel jarenlang kunnen bestaan in het gebied omdat de autoriteiten ongeïnteresseerd waren of zelfs medeplichtig.