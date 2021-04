Formatie verder met zoektocht naar akkoord op hoofdlijnen

Dat schrijft Tjeenk Willink in een brief aan de Tweede Kamer. De informateur nodigt de komende twee dagen opnieuw de leiders van alle zeventien Tweede Kamerfracties uit. Net als twee weken geleden, toen de informateur de partijen voor het eerst sprak na ’verkennersgate’, gaat dat in orde van van klein naar groot.

Tjeenk Willink is vooral benieuwd of het zou kunnen lukken om een regeerakkoord op hoofdlijnen te sluiten. Veel partijen hebben bij hem aangegeven dat te willen, maar de informateur heeft ook vraagtekens. „Bij iedere formatie wordt de oprechte wens geuit snel een akkoord op hoofdlijnen te bereiken”, schrijft hij aan de Kamer, om daarop droogjes te constateren: „De werkelijkheid is meestal een andere.”

In de nieuwe gespreksronde met alle fracties hoopt Tjeenk Willink daarom met partijen af te kunnen spreken wat de ’4 à 5 grote grote problemen zijn die bij voorrang moeten worden aangevat’. In de Kamer moet daarna een debat komen over hoe die problemen opgelost kunnen worden en welke partijen daarvoor samen de handschoen zouden willen oppakken.

Die partijen komen dan in de visie van Tjeenk Willink tot een coalitieakkoord met alleen een visie op die grote problemen, een kostenplaatje daarbij en worden een paar thema’s genoemd waar de partijen het níet over eens zijn en hoe ze daarmee om zullen gaan. Het zijn dan vervolgens niet de onderhandelaars van de partijen, maar het nieuwe kabinet dat aan de hand daarvan een ’regeerprogramma’ moet gaan maken, is de suggestie van de informateur.

Herstelplan

Tjeenk Willink vindt dat het maken van herstelbeleid voor de schade van de coronacrisis ook centraal moet staan in de formatie van een nieuw kabinet. Het huidige demissionaire kabinet kan volgens hem niet verder gaan dan het verlengen van de huidige steun en een oplossing bedenken voor de schulden van ondernemers.

Een blik op de langere termijn vergt volgens hem ook ’politieke keuzes’. Het gaat dan bijvoorbeeld om grotere economische problemen, kansenongelijkheid in het onderwijs en de stikstofcrisis. Daarom stelt Tjeenk Willink voor om in de volgende fase van de kabinetsformatie ’brede politieke consensus’ te zoeken over hoe een herstelplan eruit zou moeten zien.