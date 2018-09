OM: spreekkoren Groningen niet strafbaar

Het OM liet woensdagavond weten opnames van de huldiging te bestuderen. Er werd onder meer ,,wie niet springt die is een jood" gescandeerd door de menigte.

Justitie is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van belediging of discriminatie. ,,Je kan hier moreel iets van vinden", zegt de woordvoerder tegen Nu.nl. ,,Maar daar gaan wij niet over."