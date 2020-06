’Politievrije zone’ blijkt levensgevaarlijk

Voor de tweede dag op rij is iemand neergeschoten in de ‘Capitol Hill Autonome Zone’.

Zaterdag werd een 19-jarige doodgeschoten en ook raakte iemand zwaargewond. Zondag was het opnieuw raak. Ambulances gaan de zone niet in omdat hun veiligheid niet is gewaarborgd. De Guardian schrijft dat de politie ook niet binnen durfde nadat ze waren ontvangen door een ’gewelddadige groep’.

Uiteindelijk werden de slachtoffers van de schietpartij met personenwagens naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed een van hen. de ander, een 33-jarige man ligt nog kritiek.

Demonstranten bestormden twee weken geleden het stadhuis van Seattle en eisten dat de politie zou worden ontmanteld. Sindsdien is er een ’politievrije zone’ uitgeroepen: CHAZ. President Trump accepteert de anarchie niet langer en dreigt met ingrijpen.

Een verslaggever voor de New York Post woonde vijf dagen undercover in de wijk, en was blij dat hij uitiendelijk weg kon komen. Volgens Andy Ngo heerst er totale wetteloosheid en regeren bewapende criminelen.

Volgens de Seattle Times zijn activisten en de lokale overheid in gesprek om het geweld te beteugelen.