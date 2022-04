Eis: 13 jaar en tbs voor fatale schietpartij op Drentse camping

Op de avond van 9 november 2020 was de Leidenaar naar Drenthe gekomen. Hij had een conflict met de 32-jarige campingbewoner. B. had een Rolex, drie staafjes goud en 20.000 euro voor hem in bewaring en dat wilde de man terug. Volgens B. bedreigde het slachtoffer hem ernstig en had hij ook nog geld tegoed van de man. Op het station in Assen ontmoetten de twee elkaar die avond. Vanaf daar reed B. samen met de campingbewoner, in diens auto, naar de camping.

Toen hij de camping op reed, zag B. naar eigen zeggen dat het latere slachtoffer een pistool had. Terwijl hij in paniek gas gaf, ontstond een worsteling. Uiteindelijk kreeg hij het wapen in handen en schoot hij in de auto vier keer op het slachtoffer. De man stierf ter plekke. B. zegt dat het zelfverdediging was, maar het OM gelooft dat niet. Dat gaat ervan uit dat B. zelf het wapen had meegenomen en helemaal niet werd bedreigd.

’Bijpraten in de jacuzzi’

Uit appcontact voor de ontmoeting blijkt volgens de officier van justitie dat hun contact verbeterd was. Aanvankelijk was de campingbewoner bang dat B. de Rolex, het goud en het geld niet meer had, maar nadat B. hem een foto had gestuurd, leek hij gerustgesteld. De twee appten over bijpraten in de jacuzzi van het slachtoffer.

Uit een reconstructie die is gemaakt blijkt volgens de officier dat het zo donker was in de auto dat B. het pistool niet had kunnen zien als het slachtoffer dat vast had gehad. Ook stelt ze dat uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer met zijn twee telefoons bezig was vlak voor de schietpartij. Hij belde en appte. „Hoe kan hij dan een wapen vasthouden?”

Het OM gaat ervan uit dat B. het wapen zelf heeft meegenomen. Het pistool werd twee dagen later vlak bij de camping teruggevonden. B. meldde zichzelf bij de politie. Advocaat Peter Plasman vroeg ontslag van rechtsvervolging, omdat volgens hem sprake is van noodweer.

Uitspraak: 21 april.