Door Duitsland gezochte Hagenaar opgepakt

Politie en justitie in Duitsland verdenken de Nederlander ervan dat hij betrokken is bij grootschalige internationale drugshandel. De Duitse autoriteiten hebben daarom om zijn uitlevering gevraagd.

Bijzonderheden over het Duitse onderzoek, kon de politie in Nederland niet geven. Wel zegt een woordvoerster dat de Hagenaar nog niet is berecht.