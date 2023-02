Premium Het beste van De Telegraaf

Wankele deal om geweld te beteugelen Zeldzame top leidt tot afspraak Israël en Palestijnen, maar hardliners eisen ’totale oorlog’

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Palestijnse militanten protesteren tegen het Israëlisch-Palestijnse akkoord. Ⓒ Foto: ANP / AFP

TEL AVIV - Israël en de Palestijnen hebben een – uiterst fragiel – akkoord gesloten in een poging het geweld in de regio te de-escaleren. De deal ligt direct onder vuur van het uiterst rechtse deel van de regering in Israël, terwijl militante Palestijnen zich niet gebonden voelen aan maatregelen van de Palestijnse Autoriteit. Een van hen schoot zondag op de Westelijke Jordaanoever twee Israëlische broers, van 19 en 21 jaar, dood.