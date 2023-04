Tweetal dat op Macron afrent nog vast, president doet geen aangifte

Het tweetal rende op de Franse president af en riep leuzen in het Frans. Hierop werden ze aangehouden door de politie voor verstoring van de openbare orde en bedreiging. Dit gebeurde tijdens het bezoek van Macron aan het Quantum Gases & Quantum Information Lab van de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Volgens de advocaat beslist justitie donderdag of de man en de vrouw vrij worden gelaten. Jebbink vindt dat het tweetal op „lichtzinnige gronden” zijn aangehouden. Hij heeft woensdag dan ook om hun „onmiddellijke invrijheidstelling verzocht.”

„Ze droegen een spandoek bij zich, dat ze in het zicht van Macron wilden tonen”, zegt Jebbink. „Daarmee is het glashelder dat hun actie onder de vrijheid van betoging en meningsuiting valt. Belangrijker nog is dat de officier van justitie mij vandaag heeft bevestigd dat Macron geen aangifte heeft gedaan. Het is dan amper denkbaar dat mijn cliënten succesvol kunnen worden vervolgd wegens bedreiging ’met geweld tegen een internationaal beschermd persoon’.”

De politie kon vooralsnog niks zeggen over de identiteit van de demonstranten of over het onderzoek naar het incident. Ook kon de politie niet bevestigen of Macron geen aangifte heeft gedaan en of de demonstranten nog vastzitten.