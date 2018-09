Kraamzorg blijft in basispakket

Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze neemt daarmee de adviezen van Zorginstituut Nederland over. Volgens de minister betekent dat „dat niet meer of minder uren kraamzorg worden verleend dan noodzakelijk en ook dat de inhoud van de kraamzorg aansluit bij de behoefte”.

Als de kraamvrouw weer zelf de regie kan voeren en het gezin voldoende op weg is geholpen, is er geen kraamzorg meer nodig, aldus Schippers. Nu krijgen kraamvrouwen nog 24, 49 of 80 uur kraamzorg aangeboden, afhankelijk van hun situatie.

Schippers deed in 2013 een oproep op televisie aan mensen en organisaties om mee te denken over wat al dan niet in het basispakket zou moeten zitten. Daarna werd vaak geopperd om kraamzorg eruit te halen. De minister vroeg het Zorginstituut vervolgens om advies. Een en ander wordt verder onderzocht en uitgewerkt.