Rillen in de koningsnacht: verschil met oudjaar 20 graden!

„Het wordt een flink koude nacht”, zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. Afgelopen nacht was al behoorlijk fris. In Deelen (Gelderland) was de temperatuur met -2,6 graden het laagst. „Vannacht wordt het zelfs nog iets kouder”, aldus Van Straaten. Hij verwacht dat het tot -3 kan afkoelen langs de oostgrens. „In de grote steden zal het rond het vriespunt zijn, maar de temperatuur kan ook in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam dalen tot -1.”

Daarmee is het verschil tussen koningsnacht en afgelopen oudejaarsnacht maar liefst 20 graden, rekent Van Straaten voor. Waar oud- en nieuwvierders in T-shirt vuurwerk stonden af te steken, kunnen koningsnachtgangers beter een winterjas aantrekken. Van Straaten: „In Limburg was het met oud en nieuw klokslag twaalf uur 17 graden boven nul. Laat het precies daar vannacht 3 graden gaan vriezen. Het zijn extreme verschillen.”

De tekst gaat verder onder de video

Alcohol

Kortom, een stevige borrel tegen de kou dan maar? Nee dus, waarschuwt het Rode Kruis. Alcohol geeft een warm gevoel, maar van binnen koel je door drankgebruik juist af. „Normaal gesproken als het koud is, gaan je haarvaatjes dicht. Je krijgt kippenvel. Zo blijft de warmte in je lichaam. Door alcohol verwijden je bloedvaten. Dat geeft weliswaar een warm gevoel en je huid voelt ook warm aan, maar het effect in je lichaam is tegengesteld; je koelt af”, zegt Louise Schalkoort, EHBO-instructrice bij het Rode Kruis.

Voor wie toch stevig aan het bier wil, heeft ze een advies: „Drink tussendoor water of iets anders zonder alcohol. Zo hou je een betere balans. En eet voldoende. Er is vast genoeg te krijgen op straat.”

’Isolatiedekens’

Treedt toch onderkoeling op, dan zijn er genoeg EHBO-posten te vinden. Honderden hulpverleners van het Rode Kruis staan in de koningsnacht op ruim honderd plekken in Nederland klaar om eerste hulp te verlenen. Schalkoort: „We hebben isolatiedekens. Als je onderkoeld raakt, dat wil zeggen als de lichaamstemperatuur daalt onder 35 graden, dan krijg je het met zo’n deken snel een stuk warmer.”

Het is niet uniek dat het flink koud is in de koningsnacht. Deze foto werd gemaakt op 26 april 2016. Ⓒ ANP/HH

Zeker kinderen die na middernacht al op kleedjes spulletjes willen verkopen, moeten goed uitkijken. Niet alleen adviseert het Rode Kruis dikke kleding en goede schoenen aan te trekken, maar ook om een stoeltje en thermosflessen warme drank mee te nemen.

’Bewegen’

„Geef de kinderen chocomel of iets anders warms wat ze lekker vinden”, zegt Schalkoort. „Op een stoel hebben ze minder last van kou uit de grond. Laat ze af en toe een stukje bewegen om de bloedcirculatie op gang te brengen. Zo blijft het leuk en kun je gewoon van koningsnacht genieten.”

Uniek is een koude koningsnacht overigens niet. Koningsnacht en -dag wordt op 27 april gevierd sinds 2013, toen Willem-Alexander koning werd. Van Straaten: „In 2015 werd het -0,3 graden en in 2017 -2 in De Bilt. Het komt dus vaker voor.”