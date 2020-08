Flink minder mensen laten zich testen op corona

Het aantal telefonische aanmeldingen voor een test op Covid-19 is de afgelopen week met ruim tienduizend gedaald. Tussen 17 en 25 juli wilden Nederlanders massaal een test: 25.353 in totaal. In die periode waren er veel berichten over nieuwe clusters van besmettingen in de Randstad. Er was zoveel belangstelling dat de wachttijden aan de telefoon en in de teststraten opliepen. De GGD moest snel opschalen. „Maar het was toch heel goed”, zegt een woordvoerder. „Wat we de hele tijd al wilden. Want bij milde klachten moet je je gewoon laten testen.”

Sinds 25 juli echter is het stiller geworden in de callcentra. Nog maar 14.874 mensen belden voor een afspraak. „Het lijkt erop dat mensen weer minder bereid zijn zich te laten testen. Het kan niet zo zijn dat we ineens minder milde klachten hebben. We roepen op om vooral toch te blijven bellen.”

Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat veel Nederlanders wel zeggen wel dat ze het beleid van het kabinet – blijf binnen bij klachten, en test jezelf – ondersteunen, maar als puntje bij paaltje komt steken ze liever de kop in het zand. Een ruime meerderheid van 80% gaat gewoon naar buiten met klachten.