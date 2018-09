Vrij baan voor taxi

Tot die tijd blijven de moderne snorders illegaal en zal de jacht op amateurchauffeurs onverminderd doorgaan. Dat blijkt uit de taxibrief die staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) woensdag openbaart. De PvdA-bewindsvrouw kondigt hierin aan dat ze allerlei verplichtingen voor de taxibranche wil schrappen. Zo hoeft het bonnetje in de toekomst niet per se meer te worden uitgeprint, als de taxichauffeur dat bijvoorbeeld per e-mail kan sturen. Ook is de nu nog verplichte tarievenkaart in de auto niet meer nodig als de ritprijs vooraf via een app wordt afgesproken. Zelfs de taximeter kan wat Mansveld betreft verdwijnen als voorafgaand aan de rit een prijs wordt afgesproken.

Daarnaast kan geëxperimenteerd worden met het afschaffen van het blauwe kenteken, waaraan taxi’s nu te herkennen zijn, en verdwijnt de regel dat chauffeurs elke vijf jaar een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag moeten aanvragen.