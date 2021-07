Indrukwekkend afscheid Peter R. de Vries

„Het geweten van Nederland” zoals zijn vriend Khalid Kasem hem noemde werd in een witte kist de zaal ingedragen op de schouders van zes mensen in wiens leven De Vries een belangrijke rol speelde: Ralph van Reijsen, zoon Rich van zijn vriend en ex-Heinekenontvoerder Cor van Hout, Herman du-Bois en Wilco Viets die dankzij De Vries van alle blaam werden gezuiverd in de Puttense moordzaak, advocaat Peter Schouten met wie Peter R de Vries samen met advocaat Onno de Jong het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B. vormde, en broer Wouter de Vries die met Peter opgroeide en hem als een van de weinigen in de zaal al kende „voordat hij Peter R. werd.”

Peter en Wouter de Vries groeiden op in een hecht gezin met zes kinderen. De G6 noemden ze zichzelf en tijdens hun geregelde etentjes discussieerden ze over van alles. „Zelfs over de tabaksaccijnzen. We werden we het nooit eens”, vertelde Wouter de Vries.

Op de middelbare school was het favoriete vak van de slungelige puber Peter spijbelen. Hij kon zich op latere leeftijd meten met de beste advocaten en rechters, maar had zich al die kennis zelf eigen gemaakt. Toen Wouter de Vries zelf afstudeerde deed broer Peter hem een envelop met driehonderd gulden cadeau en een briefje met daarop drie woorden: ’Chapeau Wouter. Chapeau’. „Ik moest opzoeken wat het woord betekende”, bekende zijn boer. „Nu weet ik het. Chapeau Peter. Chapeau.”

Ⓒ ANP / HH

Zijn gewoonte om mensen in zijn naast omgeving briefjes te schrijven keerde terug in meerdere speeches. Dochter Kelly ontving toen ze in Ghana woonde geregeld een liefdevolle brief van haar vader. Dat vond hij van meer gewicht dan het gesproken woord, zei zijn dochter. „Een brief kun je steeds opnieuw lezen, de woorden opnieuw wegen.”

Ook zijn partner sinds zes jaar vond – en vindt – steeds briefjes van haar geliefde op de gekste plekken in huis. Tussen een stapel placemats, in een pan waarin nog eten zat. De laatste vond ze in de week waarin ze afscheid van hem moest nemen, in haar schoen. Honderden kattenbelletjes waarin hij haar zijn liefde betuigt sinds ze elkaar ontmoetten bij een talkshow en hun ogen elkaar vingen in de spiegel van de visagiste.

Een absolute ’familyman’

Zoon Royce, dochter Kelly en ex-vrouw en zielsverwante Jacqueline vertelden hoe veel meer Peter R. de Vries was dan een misdaadjournalist. Hij was ook jarenlang een liefhebbende echtgenoot, vader van twee kinderen en opa van drie kleinkinderen. De intieme familiekiekjes na de toespraken lieten een andere Peter de Vries zien dan de meeste aanwezigen in de zaal kenden. Goedlachs, altijd in voor een grap, warm, een absolute ’familyman’.

Zoon Royce vertelde hoe zijn vader iedere zaterdag met hem meeging naar voetbal en zelfs korte tijd zijn team coachte. „We werden dat jaar kampioen. Mijn vader hield direct op met coachen. Hij stopte op zijn hoogtepunt”, aldus Royce.

Op zijn 18de ontdekte Royce dat zijn vader van ieder uitstapje dat ze samen maakten, van iedere reis en ieder avontuur minutieus een dagboek had bijgehouden. Dat bundelde hij in een boek voor zijn zoon, compleet met ISBN-nummer. „Ik was de slechtste voetballer, maar wel een met een eigen biografie.”

Naast BN’ers zoals John en Linda de Mol, Gordon, Jeroen Pauw en Humberto Tan en veel journalistieke collega’s, waren er ook meerdere nabestaanden van slachtoffers in wiens zaak Peter R. de Vries zich vastbeet, zoals de ouders en zus van Nicky Verstappen en broer Peter van de in 2003 op de Posbank doodgeschoten Alex Wiegmink.

De moeder van Nicky Verstappen bij aankomst voor het besloten afscheid. Ⓒ ANP / HH

Anja du-Bois vertelde de aanwezigen over de steun die ze van De Vries kreeg toen haar man en Wilco Viets nog vastzaten voor verkrachting en moord. „Peter had niks met geloof. Ik weet zeker dat hij nu de enige atheïst in de hemel is en ik hoop dat ze hem daar met applaus en klaroengeschal hebben verwelkomd.”