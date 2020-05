Autobranden onderdeel van strijd in Zwolse drugswereld

De autobranden, in november 2019 in Zwolle, zijn onderdeel van een groter conflict in de Zwolse drugswereld waarbij in september vorig jaar in de Zwolse wijk Stadshagen een van de hoofdpersonen bij een aanslag aan de dood ontsnapte.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).