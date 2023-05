Premium Het beste van De Telegraaf

Medewerker WHO moest verplicht blijven temidden van oorlog Een van de laatste Nederlanders verlaat Soedan: ’Het werd tijd om naar huis te gaan’

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Jules Albers (61) verlaat dan toch Soedan door de oorlog die er is ontstaan.

door Ruud Elmendorp - „Mijn vrouw zei dat het wel genoeg is geweest.” Aan het woord is de 61-jarige Jules Albers uit de Haagse Vogelwijk. Hij was erbij in Khartoem toen de strijd uitbrak op 15 april. Hij maakte zoals hij zegt ’onbehaaglijke’ momenten mee, maar zondag gaat hij eindelijk naar huis, terug naar zijn vrouw en kinderen.