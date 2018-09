Nieuwe Bravo' sedan van Fiat betrapt

De vierdeurs sedan is één van de drie carrosserievarianten die Fiat voor het zogeheten C-segment in petto heeft. De sedan bijt de spits af. Later volgen een vijfdeurs hatchback en een stationwagon. Met de nieuwe familie geeft Fiat een vervolg aan de reeks Ritmo, Tipo, Bravo, Stilo en weer Bravo. De nieuwkomer, waarvan de naam nog niet bekend is, schittert van 22 tot en met 31 mei op de Istanbul Motor Show.

Tofas

Dat de sedan op de Turkse autoshow debuteert is niet verwonderlijk. Niet alleen is Turkije een grote sedanmarkt, het model is in het land door Fiats partner Tofas ontwikkeld. De onderneming zal tevens de productie van de vierdeurs sedan voor zijn rekening nemen. Ook de hatchback en de stationwagon komen uit Turkije en zijn deels door Tofas ontwikkeld. Het platform deelt het model met de 500L.

Carriere

Fiat gaat de productlijn in meer dan 40 landen aanbieden. De auto verschijnt in 2016 op de markt en zal tot en met 2023 op de markt blijven.