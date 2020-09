32 miljoen extra voor terugdringen lerarentekort

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Het coronavirus heeft huisgehouden in het onderwijs. Toch is niet de pandemie de grootste bedreiging voor de sector, maar de stille tijdbom die even uit beeld leek: het lerarentekort. Het probleem is terug te vinden in de onderwijsbegroting. Het overgrote deel van de extra investeringen gaat naar het terugdringen van de docentenschaarste.