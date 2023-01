Biden bezoekt voor het eerst als president grens VS en Mexico

Biden kondigde donderdag nieuwe plannen aan om migranten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens te blokkeren. Ⓒ AFP

EL PASO - De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag voor het eerst sinds zijn aantreden in januari 2021 de grens tussen de VS en Mexico bezocht. Hij deed een grensovergang aan in El Paso, in de zuidelijke grensstaat Texas. Biden ontmoette er douane- en immigratiebeambten, alvorens door te vliegen naar Mexico-Stad voor een regionale top met de leiders van Mexico en Canada.