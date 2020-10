Economen pleiten voor minder angst: ’Risico’s tweede golf flink lager’

Zelfs voor tachtigers loopt een besmetting met corona lang niet altijd fataal af: slechts 1,29% van de zieken in die leeftijdsgroep overlijdt. Wel is de kans op een ziekenhuisopname onder personen van in de tachtig of negentig aanzienlijk hoger dan bij jongere mensen.

„De risico’s zijn voor de meeste groepen flink lager geworden”, concludeert econoom Robin Fransman in een gezamenlijk artikel met twee collega’s in het ESB, het vakblad voor economen. „Dat kan komen omdat de medische behandeling veel beter is geworden, maar ook omdat we de meest kwetsbare groepen – de ouderen in verpleeghuizen of met thuiszorg – nu veel beter beschermen.”

De kans dat een gemiddelde Nederlander overlijdt aan een niet-natuurlijke dood, ligt rond de 0,05 procent per jaar. Maar de kans dat corona een vijftiger de das om doet, is slechts 0,03 procent. Voor veertigers is dit 0,01 procent en voor mensen onder de veertig is de kans zelfs te klein voor twee cijfers achter de komma.

Volgens Fransman blijkt hieruit dat de angst die is ontstaan onder een groot deel van de niet-kwetsbaren onder de bevolking onnodig is. „Er zijn mensen die niet meer de straat op durven of die hun kinderen niet meer zien. Dat is echt overtrokken”, zegt hij in een toelichting. „De risico’s zijn zodanig laag dat voor niet-kwetsbaren geldt dat angstig door het leven gaan waarschijnlijk schadelijker is voor de gezondheid dan het virus zelf.”

De econoom begrijpt dat het kabinet probeert om de overbelasting van ziekenhuizen tijdens de epidemie te beperken. Maar dat kan ook door alleen die kwetsbare groepen te beschermen. „Doe boodschappen voor ze, geef ze een voucher voor de taxi zodat het ov niet nodig is, kom ze tegemoet. Maar dan hoeven we mensen die jonger zijn dan zestig ook niet langer op te sluiten.”

Een algemene lockdown raadt Fransman, vanwege alle bijkomende kosten zoals grootschalige werkeloosheid, daarom ten zeerste af.