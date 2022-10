Schok na steekpartij op school in Hoorn: ’Nog nooit zo’n heftig incident meegemaakt’

Binnenland

Politie houdt 16-jarige aan voor steekpartij Hoorn

De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht woensdag bij de school Oscar Romero een 14-jarige plaatsgenoot te hebben neergestoken. Het slachtoffer, een jongen van 14, raakte zwaargewond en ligt in een ziekenhuis in Amsterdam. Over zijn toestand doet de politie geen med...