Stroop neushoorns verder teruggedrongen

In 2013 en in 2011 heeft Nepal ook mogen vieren dat er geen Indische neushoorns zijn gestroopt: dat betekent drie keer ‘zero poaching’ in de afgelopen vijf jaar. En dat is uitzonderlijk in zowel Azië als Afrika. Alleen al in Zuid-Afrika zijn afgelopen jaar 1215 neushoorns gestroopt.

De afgelopen twaalf maanden zijn er meer dan 650 stropers opgepakt. Onder hen ook topstroper Raj Kumar Praja, die in januari werd gearresteerd door een team van Interpol. Hij wordt ervan verdacht meer dan twintig neushoorns te hebben gedood in een tijdsbestek van zes jaar.