Stelling: Opvang verwarde mensen schiet tekort

In een café in Roosendaal werd gisteren een verwarde man overmeesterd die in het wilde weg was gaan schieten. Niemand raakte gewond. De politie moet steeds vaker uitrukken voor verwarde mensen die gewelddadig zijn of overlast veroorzaken. Is er voldoende zorg en aandacht voor mensen met psychiatrische problemen? De Stelling van vandaag luidt: Opvang verwarde mensen schiet tekort