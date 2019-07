’Tieners van 12 en 14 jaar verkrachten Duits meisje in bosjes’

Het misbruik zou ook nog eens gefilmd zijn door de tieners. Ze lokten het meisje, die volgens Duitse media nog maar 18 jaar is, in de bosjes en sloegen toen hun slag. „Er was geweld in het spel, grof geweld”, aldus een woordvoerder van de Duitse politie zondag.

De groepsverkrachting vond op vrijdagavond plaats in het centrum van de Oost-Duitse stad, op ongeveer drie kwartier rijden van de Nederlandse grens. De daders werden betrapt door omwonenden en sloegen op de vlucht. De politie wist hen al snel in de kraag te vatten, maar ze zijn alle vijf alweer op vrije voeten.

Te jong voor cel

De twee jongste verdachten van 12 jaar wisten de dans te ontspringen omdat kinderen jonger dan 14 in Duitsland niet strafrechtelijk vervolgd mogen worden. Drie verdachten van 14 moesten zaterdagnacht in de cel overnachten. Ook zij zijn weer vrijgelaten, al loopt het onderzoek naar de zaak wél verder.

Het slachtoffer werd na het geweld direct in het ziekenhuis opgenomen. Hoe het met haar gesteld is, is nog niet bekend. Naar verluidt is ze meerdere keren in haar gezicht gestompt.