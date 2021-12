Invallen in Dresden vanwege ’moordplan’ antivaxers tegen premier

Binnenland

Politie vindt 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk in Holten

De politie heeft in een opslag in een woongebied in het Overijsselse Holten ruim 1700 kilo vuurwerk gevonden. Een Holtenaar van 33 jaar is gearresteerd. De man zou onder meer professioneel vuurwerk hebben gehad en vuurwerk dat zwaarder was dan een sticker aangaf.