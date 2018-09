Heldenonthaal onder waterboog

Het zeldzame eerbetoon was georganiseerd om de mannen vanwege het 70-jarig jubileum van de bevrijding een extra hart onder de riem te steken. „Gezien hun leeftijd kan dit voor velen wel eens de laatste keer zijn dat ze kunnen komen,” aldus de initiatiefnemers.

De helden van weleer, van wie de jongste nu 88 is en de oudste 98, waren zaterdag zeer onder de indruk van de ontvangst in ons land. Sommigen pinkten een traantje weg. De komende dagen wonen ze tal van herdenkingen en festiviteiten bij. Op Schiphol werd de club, die samen met familieleden circa 300 mensen beslaat, toegesproken door commandant Richard Oppelaar van het Korps Mariniers.

„Niets dan respect voor deze mannen en vrouwen die voor onze vrijheid hun leven hebben gewaagd. Een warme en indrukwekkende ontmoeting met deze veteranen die zoveel kameraden in de strijd hebben verloren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend,” zo sprak de brigade-generaal. Oppelaar voerde nog persoonlijke gesprekken met onder anderen oud-strijder John Gay.

Witte anjer

Op weg van Toronto naar Amsterdam waren de WOII-helden al gedecoreerd met een witte anjer, sinds tien jaar hét symbool van waardering voor veteranen. Op Schiphol was voorzitter Louis Timmersmans van de stichting Anjerveteranendag aanwezig, die de hoogbejaarde Canadezen er nog maar eens op wees dat de bloemcorsage dit jaar voor het eerst ook tijdens het bevrijdingsfeest in vredesstad Wageningen wordt uitgedeeld.

Marine-zegsvrouw Karen Loos meldde op Schiphol dat twintig oorlogsveteranen van de zeemacht present zijn als eregast bij de Nationale Herdenking maandagavond op de Dam in Amsterdam. Ze streden vanuit Groot-Brittanië en Nederlands-Indië tegen de Duitse en Japanse bezetters. Maandag zijn vijftig marine-veteranen aanwezig bij de nationale herdenking van de bevrijding in Vlissingen.

Onder hen is een sergeant-majoor der Mariniers die in 2009 zijn been verloor bij een bomaanslag in Afghanistan. Hij zal het bevrijdingsvuur overhandigen aan minister-president Rutte.