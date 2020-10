Vuurwerkbranche start zaak tegen Rotterdam

„Iemand zie deze week: het is alsof je een benzinepomp mag runnen in een stad waar alleen elektrisch gereden mag worden”, zegt Marcel Teunissen van BPN over de stand van zaken in Rotterdam. De gemeente loopt voorop als het aankomt op vuurwerk uitbannen. Vorig jaar werden uitgebreide vuurwerkvrije zones ingesteld, komende jaarwisseling geldt in de hele stad een knalverbod.

„Je mag het wel verkopen, ook in bezit hebben, maar niet afsteken”, verduidelijkt Teunissen het probleem voor de ruim dertig winkeliers die vuurwerk verkopen in Rotterdam. Zij vrezen enorme inkomstenverliezen door het verbod. Voor veel detailhandelaren zijn de laatste dagen van het jaar een welkome aanvulling op de bankrekening. Er is wel overleg gevoerd tussen de gemeente en de vuurwerkbranche, maar dat was tevergeefs. Dus volgt nu een stap naar de rechter.

„De juridische haalbaarheid van een gemeentelijk afsteekverbod wordt door velen in twijfel getrokken. Eerder dit jaar is een voorstel voor een volledig afsteekverbod in Amsterdam door Burgemeester Halsema in de ijskast gezet, omdat invoering op korte termijn ’juridisch risicovol’ wordt geacht”, stelt de branche. De Raad van State stelde dat een totaalverbod door de rechter getoetst zou moeten worden. Precies dat wil de branche nu testen. „Iemand moet het laatste woord hebben. Laat dat de rechter maar zijn”, aldus Teunissen.

De zaak kan ook gevolgen hebben voor een vuurwerkverbod in Nijmegen. Ook die stad heeft inmiddels besloten om vuurwerk volledig in de ban te doen. ,,Daar zit nog wel een verschil. In Nijmegen is nooit overlegd met de branche. Dat zien we helaas steeds vaker’’, zegt Teunissen. Uiteraard zou een uitspraak ook gevolgen kunnen hebben voor de Gelderse stad. Ook voor andere gemeenten, die een verbod overwegen, kan een rechterlijk oordeel een steun in de rug of juist een streep door de rekening zijn.

Vorig jaar brak de vuurwerkbranche nog het verkooprecord. Er ging voor liefst 77 miljoen euro aan potten, fonteinen en pijlen over de toonbank bij in totaal zo’n 1300 verkooppunten. In januari volgde echter een klap voor de branche, toen werd besloten dat met ingang van aankomende jaarwisseling vuurpijlen, knallers en zogenoemde single shots in de ban gaan. Vuurwerkverboden in hele steden maken het nog moeilijker voor de branche.

De gemeente Rotterdam was vooralsnog niet bereikbaar. Wanneer de zaak gaat dienen is nog niet bekend. ,,We hebben gevraagd een datum te prikken. Daar wachten we op’’, aldus Teunissen.