Drie dassen dwarsbomen opvang 800 asielzoekers

De zoektocht naar opvangplaatsen voor asielzoekers is voor staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is al geen gemakkelijke opgave, maar nu heeft de VVD-bewindsman een nieuwe vijand: de das. De VVD-bewindsman somde tijdens het wekelijkse Vragenuur een reeks tegenslagen op en noemde daarbij ook het beschermde beest. ,,De huisvesting van drie dassen zorgt dat we daar geen achthonderd mensen kunnen huisvesten”, zei Van der Burg in de Tweede Kamer over de opvangplannen in Heumen.

Das mag niet worden verjaagd

De bouw van gebouwen waar migranten moeten wonen, wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van drie dassenburchten. De das mag namelijk als beschermd dier niet worden verjaagd. Onlangs konden om die reden ook geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven rijden: er zat een dassenburcht onder het spoor.

De stichting Das en Boom heeft gedreigd naar de rechter te stappen als de provincie de komst van de opvang toch toe zou staan. Of dat nog gebeurt, hangt volgens het COA af van een ecologische onderzoek.

Van der Burg heeft met meer tegenvallers te maken. Zo kan voor een cruiseschip met asielzoekers - dat weg moest uit Velsen - geen nieuwe plaats worden gevonden. Ondertussen is er een tekort aan opvangplaatsen, terwijl de instroom hoog is. „We hebben de boel niet op orde”, erkent de staatssecretaris. „We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. We kunnen de hoeveelheid asielzoekers en Oekraïners niet verhapstukken.”