Russische motorclub in Tsjechisch Brno

Een andere groep van de Nachtwolven is zaterdag uit Moskou vertrokken en de grens met Finland overgestoken.Twee anderen legden zaterdag in Wenen een krans bij een monument voor gevallen militairen van het Rode leger. Ze deden dat samen met de Russische ambassadeur in Oostenrijk.

De bikers rijden van Moskou naar Berlijn om in de voetsporen van het Rode Leger treden, dat zeventig jaar geleden de Duitsers terugdrong naar Berlijn. De Nachtwolven willen zaterdag een krans leggen in de Slowaakse stad Bratislava. Op 9 mei moeten de bikers aankomen in de Duitse hoofdstad. Het is dan precies zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.

De tocht is omstreden, omdat de Nachtwolven een nationalistische club is. Westerse landen zien de reis door Europa als een provocatie. Polen heeft de groep bij de grens tegengehouden, waarna de motorrijders moesten omrijden via Tsjechië. Duitsland heeft om veiligheidsredenen de visa van enkele bikers ingetrokken. Moskou heeft om uitleg gevraagd.

De motorclub heeft nauwe banden met het Kremlin en president Vladimir Poetin van Rusland. Mogelijk zijn ze betrokken bij het ronselen van strijders voor het conflict in Oost-Oekraïne. Ook reden ze met veel vertoon schiereiland de Krim binnen, nadat Rusland de Oekraïense republiek had geannexeerd.