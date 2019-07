Dodelijke brand in duikboot ontstaan bij accu

Andere opvarenden wisten de brand te blussen, waarna de duikboot is teruggekeerd naar Severomorsk, even ten noorden van Moermansk. President Vladimir Poetin stelde meteen na de brand een onderzoek in naar de oorzaak. De doden zijn vermoedelijk gevallen door de rook en gassen die de brand veroorzaakte.

Het incident was het dodelijkste met een Russische onderzeeër sinds augustus 2000. In dat jaar zonk de nucleair aangedreven Koersk in de Barentszzee na twee explosies. Alle 118 opvarenden kwamen daarbij om het leven.