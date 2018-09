Vrouw geeft luxe leven op om ijs te gaan verkopen

Stel je eens voor: je hebt een diploma op zak, woont in een waanzinnig appartement in New York, verdient jaarlijks ruim 84 duizend euro als journalist en tóch ben je ongelukkig en eenzaam. Het overkwam Noelle. "Voor mijn gevoel zat ik de hele dag alleen maar naar beeldschermen te staren. Ik voelde me ongeïnspireerd en gestrest", schrijft ze in een artikel op Cosmopolitan.

Belevenis

Een vakantiekiekje van een tropisch eiland was voor de voormalige journalist dé trigger om haar leven een totaal andere wending te geven. "Al jaren kreeg ik geen voldoening meer van mijn werk, maar van die waanzinnige afbeelding werd ik direct dolenthousiast. Ik wilde niet meer leven achter mijn scherm, maar ín het scherm. Ik wilde het beleven", schrijft ze.

Nog geen zes weken later stapte Noelle van de boot op het Maagdeneiland St. John om daar aan de slag te gaan als ijsverkoper. "Wat ik het moeilijkste vond? Mezelf overtuigen dat het oké was om dit te doen. Toch wist ik diep van binnen dat het goed was. Soms moet je gewoon in het diepe springen en hopen dat het net zal verschijnen."

Mijn grote droom

Spijt heeft Noelle nooit gehad. "Ik woon in een gammel eenkamerappartement, douche onder gefilterd regenwater en schep bolletjes chocolade-ijs voor een paar euro, maar toch ben ik gelukkiger dan ooit. Ik woon op een schitterend eiland, kijk uit over de zee, zie mijn vrienden elke dag en heb écht contact met mensen in plaats van via een beeldscherm."

"Sommige mensen dromen misschien van een goed afgeronde studie, een mooi huis en een goede baan. Maar daar word ik niet gelukkig van. Dat leven, dat is niet mijn droom. Dit is mijn droom. En waar ik zal eindigen? Ik heb echt geen idee. Maar weet je wat het is? Juist dat is toch geweldig?", aldus Noelle.

Wat is jullie grote droom? Zouden jullie het roer om durven gooien om die grote droom na te jagen?

