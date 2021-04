Kamer vervolgt zoektocht naar nieuwe informateur

Onze verslaggever Alexander Bakker volgt vanaf 11.00 het proces. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

Na een rumoerige Stille Zaterdag vanwege de uitsluiting van VVD-leider Rutte door Segers (CU), worden aan het Binnenhof voor de zoveelste keer in korte tijd de scherven bijeengeveegd. Partijen bereiden zich al voor op een politiek mijnenveld in de komende periode.

Aan het Binnenhof is het alarmfase één na de mislukte verkenningsfase rond de ’functie elders’ die voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was bedacht, het jokken daarover van VVD-leider Mark Rutte, de schade die hij daardoor opliep in het debat en als klap op de vuurpijl CU-leider Gert-Jan Segers die verklaarde niet meer met Rutte verder te willen in de formatie.

Om 11 uur komen alle fractievoorzitters langs in de Rooksalon, vervolgens kan er een debat plaatsvinden waarin de Tweede Kamer een informateur aanwijst en de uit te voeren opdracht vaststelt. Tussendoor is er vandaag in Den Haag ook weer overleg over de coronacrisis.