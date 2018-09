Mexicaans kartel haalt legerhelikopter neer

De daders zijn vermoedelijk lid van het kartel Jalisco Nieuwe Generatie, een nieuwe en snel groeiende drugsbende. De groepering noemt zichzelf ook wel Matazetas, oftewel 'moordenaars van Los Zetas'. Hun grootste vijanden zijn Los Zetas, een ander berucht kartel.

De Mexicaanse autoriteiten zijn in de westelijke staat Jalisco bezig met een offensief tegen de Nieuwe Generatie. Ze willen onder meer de bendeleiders opsporen en oppakken. Door de operatie is het erg onrustig in Guadalajara, de hoofdstad van de staat en de tweede stad van het land. Mensen hebben op tientallen plekken barricades opgericht met brandende auto's. Bankgebouwen en tankstations zijn beschadigd en bussen werden in brand gestoken. Zeker zeven mensen zijn omgekomen en vijftien mensen zijn gewond geraakt, zei de gouverneur van Jalisco.