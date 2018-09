RTL schrapt aflevering 'Mijn leven in puin'

De deelnemer dreigde met een kort geding, omdat hij vindt dat hij onder druk is gezet door de programmamakers. Na een gesprek tussen beide partijen is besloten om de aflevering niet op televisie te laten zien, meldt RTL.

In het programma helpt presentatrice Lieke van Lexmond samen met haar team mensen die last hebben van een extreme verzamelwoede. Deze deelnemer, een man uit Lunteren, zou psychische problemen hebben. Hij zegt dat hij in maart onder druk is gezet om mee te werken aan het programma.

"Zijn zonen hebben het programma benaderd om hun vader te helpen met de allerbeste bedoelingen. Op grond van de privésituatie die deze deelnemer op dit moment zo kwetsbaar maakt, verkiest RTL ervoor om deze omstandigheden boven het uitzenden te stellen en laat de aflevering vervallen", aldus RTL in een reactie.

RTL laat ook weten dat het programma altijd op een zorgvuldige manier wordt gemaakt, in samenwerking met Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.