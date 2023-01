Premium Het beste van De Telegraaf

’Waar hebben we nu tanks voor nodig?’ Noodkreet Boris Johnson voor steun aan Oekraïne: ’Waar wacht het Westen op?’

Boris Johnson bezocht Zelenski deze week. Ⓒ ANP / Abaca Press

Londen - De Britse voormalige premier Boris Johnson doet een krachtige oproep tot meer militaire hulp aan Oekraïne. ‘Waar wachten we in vredesnaam op’, schrijft hij in een emotioneel artikel dat op de voorpagina van The Daily Mail verscheen. ,,Geef Oekraïne waar het om vraagt”, besluit Johnson.