’Zorgpremie volgend jaar opnieuw omhoog’

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De bedragen zouden eigenlijk pas op Prinsjesdag bekend worden.

De maandpremie van dik 118 euro is een domper voor veel huishoudens, maar valt relatief mee. Het CPB berekende eerder dat de zorgpremie in 2020 eigenlijk nog iets hoger zou uitpakken en naar de 121,50 euro zou gaan. Het kabinet verwacht nu dus dat dit iets minder zal zijn.

Op dit moment betalen premiebetalers gemiddeld 1384 euro per jaar voor hun zorgverzekering, oftewel een dikke 115 euro in de maand. In 2020 wordt dat 1421 euro, schat het ministerie van Volksgezondheid in. Op jaarbasis komt er gemiddeld dus zo’n 37 euro bovenop.

Het door het kabinet becijferde bedrag is slechts een richtlijn voor zorgverzekeraars die in november altijd hun exacte tarieven bepalen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor een lagere premie door hun reserves in te zetten.

De laagste inkomens worden voor de premiestijging gecompenseerd. Hun zorgtoeslag stijgt namelijk mee. Door de coalitie is afgesproken dat het eigen risico deze kabinetsperiode gelijk blijft op 385 euro.