Duitsland laat zich bij coronabeleid niet meer leiden door aantal besmettingen

CDU-leider Armin Laschet is er ook voorstander van. Het parlement moet er nog wel over beslissen, mogelijk nog voor de verkiezingen van volgende maand. Spahn wil dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen als graadmeter gaat gelden

Volgens Spahn is de drempel van 50 besmettingen overbodig geworden nu een fors deel van de bevolking is gevaccineerd. Sommige deelstaten zijn er al van afgestapt om alleen naar het aantal besmettingen te kijken. „Dat is waarom het mijn voorstel is om deze 50-drempel snel uit de wet te halen”, zei Spahn maandag tegen zender ZDF. Bijna zes op de tien Duitsers zijn volledig gevaccineerd tegen het virus.