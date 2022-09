Premium Het beste van De Telegraaf

SM-spel loopt gierend uit de hand, vrouw mept slachtoffer met tentstokken op haar billen

HAARLEM - Een afspraak over een SM-spel in een hotelkamer bij Schiphol is in nacht van 29 op 30 oktober 2016 flink uit de hand gelopen. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Haarlem, waar de 27-jarige J.M. uit het Zeeuwse Borsele terechtstond voor verkrachting, mishandeling en seksueel misbruik van een sekswerker.